Mit welchen Angeboten kann eine Kommune Kinder und Jugendliche erreichen und unterstützen – zumal in der Coronapandemie samt Lockdowns, die sämtliche Gruppenangebote in Präsenz verhinderten? Und wäre es nicht sinnvoller für eine Kommune, das Angebot selbst zu verantworten, statt es extern zu vergeben? Mit diesen Fragen hat sich der Ditzinger Gemeinderat in den vergangenen Monaten befasst.