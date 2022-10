Immer wieder Thema: Das Minarett

Der Ditzinger Moscheeverein plant einen Ersatzbau für seine bisherigen Moscheeräume in der Gerlinger Straße. Die Räume gehören dem Verein. Weil der Platz aber beengt ist, sucht der Verein seit vielen Jahren ein Baugrundstück. Die Stadt wiederum hat ein Interesse an der Verlagerung der Moschee, denn sie will das Gebäude – so sie denn alle Wohnungen aufgekauft hat – für die Umgestaltung des Straßenraums abreißen.