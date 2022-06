Ditzingen Moscheegrundstück steht vor dem Verkauf

Bei der Bürgerversammlung hatten Kritiker der Bebauung ebenso wie die Vertreter ihre Positionen dargelegt. Dabei war deutlich geworden, dass die Gemeinde mit dem Moscheebau jetzt erstmals in der Öffentlichkeit präsent wird, wenngleich sie seit vielen Jahren in Ditzingen existiert, jedoch unscheinbar in Kellerräumen. Der Kulturverein wird die Räume an die Stadt veräußern, und diesen Erlös zur Finanzierung des Neubaus nutzen. Um der Transparenz willen hatten Verwaltung und Räte beschlossen, in diesem Fall den Grundstückspreis zu nennen. Grundstücksangelegenheiten werden gewöhnlich in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung behandelt

Ein mehrsprachiger Imam?

Die Vertreter der türkisch-islamischen Gemeinde gingen bei der Bürgerversammlung auch darauf ein, dass ihr Imam in der Türkei ausgebildet und von dort aus auch nach Deutschland entsandt wird. Kritiker befürchten dadurch eine Einflussnahme des türkischen Staates. Die Vereinsspitze trat dem entgegen mit dem Verweis, die Imame würden staatlich ausgebildet, eine weitere Beteiligung des türkischen Staates sei aber nicht gegeben.

Noch gebe es viel zu wenige Imame, die in Deutschland ausbildet seien. Hilfreich wäre das allemal, hatte Vorstandsmitglied Erol Özdemir gesagt. Dann könnte der Imam nicht nur in arabisch, sondern auch in englisch predigen.