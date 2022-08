Ditzingen Langer Kampf um fließend Wasser

Als Vorbild hatte das zehn Kilometer entfernte Nussdorf gedient, das 1867 eine zentrale Versorgung mit Pumpstation und Hochbehälter erhalten hatte – „als erste Kommune in der Region“, schreibt Hoffmann. Das Buch ist ihm zufolge im Wesentlichen während der Pandemie entstanden, seit einigen Monaten ist es auf dem Markt – da war von Trockenheit und Wasserknappheit keine Rede auf kommunaler Ebene. Er habe aufzeigen wollen, dass „Wasserversorgung etwas ist, was uns alle beschäftigt“ – eben nicht nur in Zeiten von Wasserknappheit, so Hoffmann. „Die wenigsten machen sich Gedanken, woher das fließende Wasser kommt“. Dass manch’ Ditzinger Aussiedlerhof erst in den 1950er bis 1960er Jahren an das Leitungsnetz angeschlossen wurde, sei ebenso nur wenigen bewusst, wie die Tatsache, dass in den Ortsteilen bis Mitte des 20. Jahrhunderts Wasserknappheit geherrscht hatte.