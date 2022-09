Ditzingen Kulturnacht setzt Einrichtungen in Szene

Einer Hutmacherin zugeschaut

Durch die Menschenmenge schlängeln sich immer wieder die eifrigen Helfer des Atrios und bieten Getränke an oder nehmen Gläser und Flaschen entgegen. Auch sie sind sichtlich begeistert und freuen sich, dass sie helfen können. Ein paar Stunden später geht es dann sehr künstlerisch und kreativ zu. Die Hutmacherin Magda Kroenke aus der französischen Partnerstadt Rillieux-la-Pape reiste auf Einladung der Stadt trotz der hohen Benzinpreise 640 Kilometer an. Ihre Mission lautet, den Ditzinger Bürgern im Rathaus die Kunst der Hutmacherei näher zu bringen. Untermalt mit Jazzklängen aus dem dritten Obergeschoss, demonstrierte sie den Besuchern den Weg vom Buckram, das feste Hut-Gewebe, zur fertigen Kopfbedeckung. Mit viel Engagement und ihre Hände in blaue Latex-Handschuhe gehüllt, walkte sie das Buckramgewebe in einem Gemisch aus kochend heißem Wasser und Kastanienstärke. Dass daraus tatsächlich ein Hut werden kann, sehen die Besucher der Kulturnacht wenig später. Das Publikum zögert nicht, die in Englisch gehaltene Vorführung hilfreich zu übersetzen. Begeistert ist auch Kulturamtsleiterin Inka Jessen, wie die erste Kulturnacht angenommen wird. „Ideal ist“, meint sie, „dass wir hier viele Kultureinrichtungen auf einem Fleck haben.“ Sie hat die Kulturnacht federführend auf den Weg gebracht.