Ditzingen Kontaminierter Boden auf der Großbaustelle

Doch neben der Verlängerung der Bauzeit hätte dies Mehrkosten in Höhe von rund 10 000 Euro bedeutet – was die Stadträte vor wenigen Wochen hinterfragten. Jetzt wurde dem Gemeinderat mitgeteilt, dass in Gesprächen mit den beteiligten örtlichen Stadtwerken und Unternehmen der Zeitplan angepasst wurde. Demnach könne der Hochbau zwei Wochen früher beginnen, sodass der Bau nicht gestoppt werden müsse und dass zudem der Kran stehen bleiben könne – Mehrkosten entfielen damit.