Ditzingen Kinder bauen eine bunte Legostadt

Bevor es mit dem Bauen in Schöckingen losging, hatte Ruth Scheffbuch mit den Mädchen und Jungen erst einmal besprochen, was zu einer echten Stadt eigentlich alles dazugehört – von der Kirche über das Rathaus bis zur Schule und dem Skater-Platz.

„Ich zeige den Kindern dazu immer Bilder von ihrem eigenen Ort und ihrer eigenen Umgebung.“ Dann aber, wenn der Startschuss erst einmal erfolgt ist, entwickeln die Kinder fast immer ihre eigenen großartigen Ideen. Dass das Bauen mitunter nicht ohne Teamwork geht, lernen die Kinder obendrein: „Es dauert meist nicht lange, bis untereinander Bauteams gegründet werden“, so die Erfahrung der Jugendreferentin.

Am Samstagabend gegen 18 Uhr war die Arbeit getan und mitten in Schöckingen stand eine große, bunte Legostadt mit allem, was dazugehört. Den Abschluss bildete am Sonntagvormittag ein Familiengottesdienst zum ersten Advent, in dessen Rahmen auch die Legostadt feierlich eröffnet wurde.

Wieder zurück in 500 000 Einzelteile

Kinder und Erwachsene konnten daraufhin die ganze Siedlung ausgiebig „besichtigen“, bevor sie schließlich wieder in ihre rund 500 000 Einzelteile zerlegt werden musste. Denn irgendwo im Land warten schon andere Kinder ungeduldig darauf, endlich ihre eigene Legostadt zu bauen.