Heimerdingen ist in dieser Hinsicht ein Beispiel von vielen. Ebenso beispielhaft ist die Diskussion, worin der Gemeinderat nun eine Entscheidung zu treffen hat: Wie verdichtet soll gebaut werden? Die Verwaltung plädiert am Rand des Baugebiets für dreistöckige Häuser plus Dach, im Ausschuss für Technik und Umwelt wurden vor allem aus Heimerdingen Stimmen laut, die niedrigere, zweigeschossige Häuser favorisieren. „Wir sind nicht die Kernstadt. Wir wollen die Chance nutzen und Wohnraum schaffen, aber wir wollen ein Wohngebiet entwickeln, in dem eine Willkommenskultur geschaffen werden soll“, begründete der Heimerdinger Ortsvorsteher und Freie-Wähler-Rat Bernhard Arzt die Position der Heimerdinger.