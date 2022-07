Ditzingen Großer Bedarf – aber Demenz-WG bleibt zu

Seine Kollegin Silke Bötz, die Geschäftsführerin des Breitwiesenhauses im benachbarten Gerlingen, teilt diese Meinung. Sie war einen ähnlichen Weg gegangen. Im Pflegezentrum stand Ende vergangenen Jahres ein kompletter Wohnbereich leer, insgesamt zwölf Plätze – acht davon in der Kurzzeitpflege. Dort werden vorwiegend jene versorgt, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, aber noch nicht wieder alleine leben können. In Hochzeiten waren 13 Leasingkräfte in Gerlingen im Einsatz. Inzwischen würden keine mehr eingesetzt. „Das tragen die Mitarbeiter mit“, sagt Bötz.

Das Land teilt die Kritik

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe verfolgt das Thema Zeitarbeit seit langem kritisch. „In der Pflegebranche bildete die Leiharbeit bis vor einigen Jahren lediglich eine Nische ohne große Bedeutung. Einrichtungen griffen nur in der größten Not darauf zurück, viele machten dabei eher schlechte Erfahrungen und nahmen aus Sorge um ihr Unternehmensimage schnell wieder Abstand von einer solchen Lösung. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert.“ In der Pflegebranche floriere die Zeitarbeit. Der Anteil der Leiharbeitnehmer an allen Beschäftigten in der Pflege sei mit zwei Prozent weiterhin gering – jedoch mit steigender Tendenz. Allein in der Altenpflege waren vergangenes Jahr landesweit mehr als 2100 Leiharbeitnehmer tätig, knapp 400 mehr als 2020. In der Region stieg die Zahl ebenso wie im Landkreis Böblingen, im Kreis Ludwigsburg sank sie laut der Agentur für Arbeit geringfügig – von 21 auf 18.

Im baden-württembergischen Sozialministerium wird ähnlich kritisch auf die Situation geschaut. Ein wesentliches Element, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sei die Ausbildung von Fachpersonal. Darüber hinaus sollten mit Blick auf die Vorgaben des Bundes die bürokratischen Belastungen sowie die starren Regelungen überdacht werden.

„Die Länder setzten sich in unterschiedlichen Gremien für die Aussetzung von Sanktionen, flexiblere und nicht zu kleinteilige Regelungen ein“, sagt ein Ministeriumssprecher des Landessozialministeriums. „Überhaupt ist bei der Lösung dieses Dilemmas der Bund gefragt.“ Erforderlich wäre, das Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung zu ändern, alternativ Regelungen in der Sozialgesetzgebung zu treffen.

Weil das Problem nicht neu ist, setzten die Einrichtungen bisher darauf, Fachkräfte selbst auszubilden. Doch auch das sei keine Lösung mehr, konstatiert Kalmbach: seit der Umstellung auf die generalistische Ausbildung in der Pflege blieben die Interessenten aus. Was die Ursachen dafür sind, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Ob es wirklich an der Höhe der Bezahlung hängt, hält Kalmbach zumindest für diskussionswürdig.

Er muss derweil den Mangel verwalten. Wäre das Haus voll belegt, würde sich auch die Cafeteria an sieben Tagen in der Woche rechnen. Vorausgesetzt, er finde ausreichend Servicepersonal und Küchenhilfen.