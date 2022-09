Unbekannte haben am Donnerstag einen Nissan beschädigt, der in der Straße „Am Stadtpark“ in Ditzingen geparkt war. Vermutlich zwischen 5 und 9 Uhr zerkratzten die Unbekannten beide Fahrzeugseiten. Welchen Gegenstand sie dabei benutzten, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Die Täter verursachten einen Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20 zu melden.