Der Feuerwehrmann sah die Sache anders. Weil die Stadt ihrerseits ihren Pflichten nicht nachgekommen sei, habe er nicht am Feuerwehrdienst teilnehmen können. Er verwies dabei auf den Ausgangspunkt der mehrjährigen Auseinandersetzung, in der der Mann und die Feuerwehrführung mehrfach aneinandergerieten. Angefangen hatte demnach alles im Sommer 2012. Auf eine tätliche Auseinandersetzung bei einer Feuerwehrhocketse folgte ein langer Schriftverkehr mit der Unfallkasse Baden-Württemberg. Im Sommer 2015 mahnte der Feuerwehrmann die Bezahlung einer Entschädigung für die Teilnahme an einer Übung an, ehe der Kommandant laut Gericht dem Feuerwehrmann im Jahr darauf wiederum mitteilte, an den Quartalsabrechnungen sei die Teilnahme an „sehr wenigen Übungen und Ausbildungen“ aufgefallen.