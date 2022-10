Ditzingen Feuer in der Teeküche

Die automatische Brandmeldeanlage eines Unternehmens in der Ditzinger Dieselstraße hat laut der Feuerwehr am Donnerstag einen größeren Schaden verhindert. Der Rauchmelder in einer Teeküche hatte die Anlage gegen 7.30 Uhr aktiviert, die Leitstelle alarmierte die Feuerwehr. Als diese eintraf, war im Vorraum der Küche eine leichte Verrauchung wahrnehmbar, nach dem Öffnen der Türe schlugen den Einsatzkräften Flammen entgegen.