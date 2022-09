Ditzingen Fahrradfahren auf Feldwegen

Muss man Feldwege wirklich sanieren, muss die Stadt also viel Geld ausgeben für die Instandhaltung von mal mehr, mal weniger gut befestigten Verbindungen zwischen Äckern, Schrebergärten und Grünlandflächen? Dergestalt zugespitzt lassen sich die Diskussionen zusammenfassen, die vielerorts – nicht zuletzt in Ditzingen – in den vergangenen Jahren geführt wurden. Feldwege, so lautete weitverbreitet die Meinung, seien vor allem für die Landwirtschaft von Bedeutung. Tatsächlich einigte sich der Gemeinderat dann immer zumindest auf die Sanierung der für die Landwirte besonders notwendigen Wege. Das Wünschenswerte wurde meist zugunsten anderer Investitionen zurückgestellt, etwa die Sanierung von Kindergärten. In Ditzingen hatte sich stets vor allem die CDU für die Feld- und Wirtschaftswege stark gemacht. Ihre Fraktion weiß etliche Landwirte hinter sich.