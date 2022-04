Ditzingen Fahrrad und E-Bike aus Keller gestohlen

Fenster und Kellerholztür eingeschlagen

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 10.45 Uhr Zutritt zu dem Wohnhaus in der Hornbergstraße verschafft, in dem er vermutlich über ein eingeschlagenes Fenster in die Kellerräume des Gebäudes gelangte. Um in ein separates Kellerabteil eindringen zu können, brach er zudem eine Kellerholztür auf und entwendete von dort ein E-Bike. Aus dem Gemeinschaftskellerraum entwendete er zudem ein Mountainbike.