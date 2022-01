Ditzingen Energiewende bis zur eigenen Haustür

Parallel dazu wandten sich die ersten Ditzinger an die Stadtwerke mit der Überlegung, den eigenen Haushalt an das Gasversorgungsnetz anschließen zu wollen. „Im angrenzenden Haldengebiet gibt es einen hohen Bestand an Ölheizungen“, teilte die Stadt den Räten mit. Die Anlagen sind in die Jahre gekommen, Eigentümer müssen über einen Ersatz nachdenken – oder sie orientieren sich um. Doch bei einer Umrüstung auf eine Gasheizung müssen laut der Stadt künftig 15 Prozent erneuerbarer Energien eingesetzt oder ersatzweise eine Fotovoltaik-Anlage installiert werden.

Abwasserwärme nutzen?

Die Ditzinger Stadtwerke wollen, um den Bedarf abzudecken, die Heizzentrale im Schulzentrum Glemsaue um eine Wärmepumpe ergänzen. Die Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Tennisclubs soll, so ist es geplant, in das gesamte Heizkonzept eingebunden werden.

Ziel der Stadtwerke ist es, den Einsatz fossiler Brennstoffe zu minimieren – „ganz ohne geht es nicht“, sagt der Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Feil. Die Bürger, einmal an das Nahwärmenetz angeschlossen, müssten sich nicht damit befassen, wie sie erneuerbare Energien nutzen, wenn die eigene Heizungsanlage ausgetauscht werde, so Feil.

Mittels eines Quartierskonzeptes soll der Bereich Ditzingen-Nordost untersucht werden. In dem Konzept sollen die Gebäude erfasst, das Potenzial durch Gebäudedämmung untersucht und auch der Energieverbrauch im Quartier berechnet werden.

Außerdem soll das Konzept Überlegungen enthalten, wie die Nahwärmeversorgung im Ort erweitert werden kann. Ein weiterer Aspekt ist dabei, Energie auf der Gemarkung zu erzeugen, beispielsweise durch Abwasserwärme.