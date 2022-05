Ditzingen Eine Stadtgesellschaft verändert sich

Zur Eindämmung des Verkehrschaos wird die Straße zur Autobahn verbreitert. Das Land baut ein Logistikzentrum, das höher wird, als alles, was heute dort steht. Der gefragte Wirtschaftsstandort Ditzingen wird sich verändern, mit den Anforderungen der Wirtschaft, die zum Wohlstand in der Stadt beiträgt.

Ein erster Schritt wäre hilfreich

Man muss den großen Wandel in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, der sich in letzter Konsequenz auch in der Stadtgesellschaft vollzieht, nicht gutheißen. Aber es wäre viel gewonnen, blieben höhnische Kommentare, wie sie bei der Bürgerversammlung vereinzelt zu hören waren, fortan aus – zugunsten eines ernsthaften Willens zu Austausch und Auseinandersetzung mit dem Fremden in der eigenen Nachbarschaft.