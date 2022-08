Ditzingen Eine Stadt sucht ihre Zukunft

Was das im Fall der zu verknüpfenden Gesellschaft bedeutet, zeigte sich im Isek-Forum. In der Stadthalle war laut der Verwaltung der Wunsch nach mehr Begegnungsstätten und Treffpunkten geäußert worden. Zudem sollte das Miteinander, auch generationsübergreifend, gestärkt werden. Es gebe bereits viele Orte im städtischen Raum, die als Treffpunkte und Aufenthaltsbereiche genutzt werden, ebenso zahlreiche Jugendtreffpunkte und Sportstätten, Parks und Spielplätze, die über alle Ortsteile verteilt sind. Im Forum wurde eine „Ditzinger Route“ diskutiert, ein Themenpfad zur Vernetzung von Ditzingen mit Heimerdingen, Hirschlanden und Schöckingen.

Gibt es Kritik? Die Bürger waren während Corona aufgerufen, sich an Online-Foren zu unterschiedlichen Themen einzubringen. Außerdem fand dann ein Forum in der Stadthalle statt. Allein die Online-Foren brachten allerdings nicht die große Beteiligung, welche die Verwaltung erhofft oder gar aus Erfahrungen der Vergangenheit erwartet hatte. In die Stadthalle waren im Mai vergangenen Jahres rund 50 Ditzinger gekommen. Ob es an Corona lag oder ob die geringe Beteiligung eine generelle Entwicklung ist, da sie laut der Stadt auch in anderen Kommunen zu beobachten sei, ist offen.

Aus der Bevölkerung kam in einer Bürgerfragestunde zu Beginn einer Gemeinderatssitzung zudem die Frage auf, ob und wie ernsthaft dieser Prozess – und vor allem die Bürgerbeteiligung – angelegt sei. Schließlich seien ebenso die Ziele der Verkehrsentwicklung beschlossen wie die Maßnahmen zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung. „Der Prozess ist ernsthaft angelegt“, entgegnete der Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos). Er betonte, dass die Verwaltung an der Bürgermeinung interessiert sei. Diese würde in das Gesamtkonzept ebenso einfließen wie alle bereits beauftragten Teilkonzepte. Allerdings sei klar, dass die Entscheidung letztlich immer beim Gemeinderat liegen werde.

Wie geht es weiter? In der Verwaltung und vor allem den Teilorten wird an den Themen weitergearbeitet. Ziel ist laut der Verwaltung, alle Ergebnisse im Winter zusammenzuführen und auf dieser Basis in konkreten Handlungsfeldern, Maßnahmen und Prioritäten weiterzuentwickeln. Diese werden in einem ersten Entwurf eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts dokumentiert. Im Frühjahr sollen diese Ergebnisse im Rahmen eines weiteren Isek-Forums vorgestellt werden. Der Isek-Bericht soll laut der Verwaltung bis Sommer nächsten Jahres vorliegen.