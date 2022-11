Ditzingen Ein Platz für junge Radfahrer

In der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Ditzingen wird laut der Verwaltung festgelegt, dass die Ditzinger Schulen den neuen Verkehrsübungsplatz für Ausbildungszwecke nutzen können und keine weiteren Kosten für Benutzung und Betrieb der Anlage entstehen.

Nach der aktuellen Berechnung werden sich die Kosten des Verkehrsübungsplatzes von ursprünglich knapp 2,4 Millionen Euro auf 3,2 Millionen Euro erhöhen. Einsparungen durch Kürzung des geplanten Standards würden durch die aktuelle Kostenentwicklung aufgezehrt, legte Metzger in der Ausschusssitzung dar. Obwohl weitere Kommunen ihre Beteiligung zugesagt hätten, würden weitere Aktionen notwendig sein, um die Finanzierung zu gewährleisten. Man werde das Gespräch mit Stiftungen und Sponsoren suchen, so Metzger. Für den übrigen Differenzbetrag werde man einen Kredit aufnehmen. „Realisiert wird das Verkehrssicherheitszentrum auf jeden Fall“, sagte der Polizeipräsident. Die Gewerke Rohbau und Erdarbeiten seien vergeben, die Arbeiten sollen in diesem Herbst erfolgen. Aus Gründen der Kostenkontrolle werden die Arbeiten in einzelnen Bauabschnitten vergeben. „Wir fahren auf Sicht.“

Der Gemeinderat muss zustimmen

Die Zustimmung des Ditzinger Gemeinderats an diesem Dienstag gilt als sicher. Der Ausschuss empfahl dem Gremium einstimmig, den Investitionskostenzuschuss zu gewähren. Die Werbung Metzgers hatte es dafür nicht bedurft. „Das wird rundum eine gute Sache“, hatte er in seinem Vortrag gesagt. Doch Kritik gab es in der Aussprache nicht – bei den Räten überwog vielmehr die Freude über die baldige Realisierung.