Ditzingen Ein neues Domizil für die Sozialstation

Im Ausschuss für Technik und Umwelt ging der Bürgermeister Ulrich Bahmer, der zugleich Geschäftsführer der So.Di ist, die zum Teil neuen Angebote durch. Demnach ist eine Tagespflege mit 12 bis maximal 15 Plätzen geplant. Ebenso soll das Café Vergissmeinnicht dort seinen Platz erhalten. Das Café richtet sich an Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. Neu hinzukommen sollen Sportangebote im Bereich der Prophylaxe.

In der kurzen Aussprache wollte Doris Renninger (Grüne) wissen, ob die Verwaltung die Einrichtung eines inklusiven Cafés überlegt habe, zumal der familienentlastende Dienst – dieser macht Angebote für Menschen mit Behinderung und deren Familien – inzwischen von der Stadt übernommen worden sei. Bahmer entgegnete, dass dieser Bereich „kein klassisches Thema“ der So.Di sei. Manfred Grossman (Freie Wähler) regte an, das Kita-Gebäude zu unterkellern um dort zusätzliche Parkplätze zu schaffen.

Der Gemeinderat befasst sich seit knapp anderthalb Jahren mit dem Projekt. Im März vergangenen Jahres hatte er beschlossen, einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen und damit die rechtliche Rahmenbedingungen für die Bebauung zu schaffen. Im darauffolgenden Juli billigte der Rat dann das städtebauliche Konzept, auf dessen Grundlage nun gebaut werden soll.

Bisher gibt es eine Machbarkeitsstudie

Das Konzept sieht vor, den Gerlinger Weg in Richtung Süden zu verlängern und in Richtung Osten an die Ditzinger Straße sowie in Richtung Westen an die Seestraße anzubinden. So soll gewährleistet werden, dass das Neubaugebiet aus unterschiedlichen Richtungen gut erreichbar ist. Das ist aus Sicht der Planer auch für die So.Di relevant. Das Gebäude für die städtische Tochter soll letztlich binnen zwei bis zweieinhalb Jahren gebaut sein. Bisher existiert allerdings erst eine Machbarkeitsstudie. In dieser wurde nachgewiesen, dass der Raumbedarf der Sozialstation dort realisiert werden kann.