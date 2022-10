Ditzingen Ein alter Bekannter im Trägerverein der Jugendmusikschule

Wie sieht der Unterrichtsraum der Zukunft aus?

Offener solle die Jugendmusikschule werden, sagt Wolf. Wenn 2026 der Rechtsanspruch für Grundschüler auf eine Ganztagsbetreuung kommt, sollte Musikunterricht zum einen nicht auch noch mit Schule in Verbindung gebracht werden, sagt Wolf. Er denkt vielmehr an ein Kulturzentrum, in dem selbstverständlich wie bisher weiterhin kostenpflichtiger Unterricht angeboten werde. In dem es aber eben auch einen offenen Bereich geben, „ohne dass jemand sagt, du störst mich“. Zudem sollen dort sogenannte Übezellen integriert werden: Probenräume also, die technisch so ausgerüstet sind, dass E-Musiker mit Kopfhörer proben können, die aber auch schallisoliert sind.

Dahinter steckt die Frage, wie der Unterrichtsraum der Zukunft aussehen soll. Solche Übezellen, wie sie es bereits zum Beispiel an Musikhochschulen gibt, könnten oder sollten vielleicht auch in einem Kulturzentrum in der Nutzung kostenlos für alle Bewohner Ditzingens sein, formuliert Wolf seine Überlegung:

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Früher Kulturamtsleiter von Ditzingen Kulturpreis an Thomas Wolf verliehen Der langjährige Ditzinger Kulturamtsleiter hat den SPD-Kulturpreis erhalten.

Die Einrichtung stünde allen offen, Jungen, Alten, Ditzingern, Flüchtlingen, Menschen mit Behinderungen – auf diese Weise würde sich die Einrichtung mit ihrem Unterrichtsangebot öffnen, um neue Schüler – Kinder, Jugendliche, Erwachsene – zu gewinnen. Sie würde zugleich aber eben auch als Zentrum für Kultur im gesamten Ort wahrgenommen. Dabei steht für Wolf außer Frage, dass in einem solchen Kulturzentrum Platz für kulturelle Angebote wäre, die in in der Stadt bislang kaum gemacht werden, beispielsweise in der Sparte Theaterpädagogik.

fgdfgdf

Mehr Sparten, mehr Kooperationen, nicht allein auf klassische Musik konzentriert; Erwartungshaltungen brechen, Unerwartetes zusammenbringen, mit Highlights in der Öffentlichkeit präsent sein: Ob und wenn ja, in welcher Form sich diese Pläne mittel- oder auch langfristig umsetzen lassen, wird letztlich der Gemeinderat zu entscheiden haben. Aber genau deshalb wollten er und Schulleiter Manfred Frank „versuchen, eine Rahmenkonzeption der Verwaltung bereits nächstes Jahr zur Verfügung zu stellen“.

Letztlich wird es dann darum gehen, Verwaltung und Gemeinderat zu überzeugen von einer Einrichtung, die sowohl für Nutzer als auch Lehrkräfte Zukunft hat. Doch Wolf hat als Amtsleiter Verwaltungserfahrung. Und er weiß, wie der Gemeinderat denkt: Schließlich hatte er als Amtsleiter dem Gremium häufig neue – in der Schulentwicklung auch kostspielige – Projekte zu unterbreiten. Er weiß also, wie er argumentieren muss, um zu bekommen, was ihm vorschwebt. Wolf sagt das nicht so, er sagt lieber, für die Stadt werde es teuer. Es sei klar, dass es Diskussionen geben werde, sagt Wolf. Aber „ich freu mich drauf“.

Der Verein ist gefordert

Er verhehlt allerdings nicht, dass er dabei auf den 75 Mitglieder zählenden Verein setzt, dem er vorsitzt. Dieser müsse schließlich einen Mehrwert für die Musikschule haben. Nur so unterscheide sie sich von einer kommunalen Einrichtung. Die Ditzinger wurde 1955 gegründet und ist die Älteste ihrer Art im Landkreis Ludwigsburg.

Mit all diesen Ideen verfolgt Wolf ein Ziel: Es soll wieder tönen in der Stadt. Aus den offenen Fenstern, in den Wohnungen und Häusern. Denn „es tönt nicht mehr“, stellt er fest. Mit welcher Berechtigung nenne sich Ditzingen dann aber noch Stadt der Musik, „wenn sie doch gar nicht klingt“. Dass er mit solchen Aussagen und Ideen provoziert, weiß Wolf. Er sagt: „Da wo’s scheppert, kann auch Musik entstehen.“