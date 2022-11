Der Antrag bezieht sich auf öffentlich nutzbare Anlagen in der Kernstadt. Eine öffentliche Nutzung von Sportanlagen sei nicht vorgesehen, so die Verwaltung. Sie führte in einer ersten Stellungnahme aus, dass das Gelände an der Konrad-Kocher-Schule nicht in die Prüfung einbezogen werde, da dort die zentrale Grundschule geplant sei.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, eine Beleuchtung in der Lehmgrube bis 22 Uhr zu prüfen – um dann wieder zu beraten. Nachdem dies der Ausschuss ablehnte, kommt das Thema möglicherweise im Rahmen einer Grünflächenplanung nochmals zur Diskussion. Noch ist diese aber nicht beschlossen. Laut der Verwaltung beantragt sie diese in den anstehenden Haushaltsberatungen.