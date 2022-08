Ditzingen Das Zeltcafé öffnet wieder

Was ist in den folgenden Tagen geplant? Am Samstag, 20. August, ist Future Franz mit seinen Gitarrenpopsongs zu hören sowie Simeon aus Stuttgart. Die Band bietet einen Mix aus funky Pop, Hip-Hop und Rap-Lyrics. Tags darauf, 21. August, gibt es von 11 bis 14 Uhr das traditionelle Weißwurstfrühstück. Zwischen 11 und 13 Uhr spielen außerdem die Ditzinger Motown Heroes. Dann wird Funk, Pop und Jazz von James Brown bis Billy Joel zu hören sein.

Der Eintritt ist auch frei zu „Hatha Yoga mit Shamminski“: mit dem Ditzinger Shammi Singh gibt es Montag, 22. August, um 18 Uhr Yoga. Alle Generationen können sich angesprochen fühlen. Am Dienstag öffnet der Biergarten ebenfalls um 18 Uhr, doch um 19.30 Uhr beginnt das Craft-Beer-Tasting mit Koerschbrew. Die Micro-Brewer von Korschbrew bringen das in Kleinstauflage gebraute Craft-Beer mit – sechs verschiedene Biersorten, alle in Ditzingen hergestellt. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro, Vorverkauf an der Theke. Der Kabarettist René Sydow tritt am Mittwoch, 24. August, 20 Uhr, auf. Er zeigt sein Programm „Heimsuchung“. Einlass: 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Der Humorist und Slampoet Nektarios Vlachopoulos zeigt am Donnerstag, 25. August, 20 Uhr, seine Soloshow „Ein ganz klares Jein!“ Eintritt: 15 Euro. Am Freitag ist die Küche ab 19 Uhr geöffnet, es spielen von 20 Uhr an Blaucrowd Surfer und Orange Stable. Am Samstag, 27. August, findet der traditionelle Abschlussabend statt. Zu hören ist „Mixed Music“ vom fast schon legendären DJ Zufallswiedergabe. Der Eintritt ist am Abschlussabend ebenfalls frei.

Welche Veränderungen gibt es? Weil die Ehrenamtlichen in diesem Jahr nicht zuverlässig ein großes Küchenteam stellen können, haben die Organisatoren nach eigenen Angaben sowohl auf das traditionelle Maultaschenmassaker als auch die Spätzlesschlacht verzichtet.