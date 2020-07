Ditzingen Charity Bike Cup soll im Oktober stattfinden

Sollte es die Verordnungslage im Oktober zulassen, wird nach dem bewährten Prinzip gefahren. Jedes Team geht mit ein oder zwei prominenten Teamkapitänen auf den ungefähr 20 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel in Ditzingen-Heimerdingen. Beim so genannten „Lila Race“ am Morgen geht es über 80 Kilometer und auf Zeit. Am Nachmittag kommen die Genussfahrer auf der „Lila Tour“ über 60 Kilometer zum Zug. Ohne Zeitmessung, ohne Druck – aber gerne mit dem E-Bike. Das Teilnehmerlimit für beide Events liegt bei 500 Startern. Sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Lage die Durchführung so nicht ermöglichen, ist ein attraktives, alternatives Rennkonzept in Planung.