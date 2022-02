Ditzingen - Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 44-Jähriger verantworten, nachdem er am Mittwoch gegen 22.30 Uhr betrunken auf den Autobahnen 8 und 81 unterwegs war. Das berichtet die Polizei. Einer Streife der Ludwigsburger Polizei fiel der Mann bereits auf der A 8 in Richtung München auf, als er mit seinem VW Schlangenlinien fuhr und mehrere Fahrstreifen gleichzeitig nutzte. Nachdem er mehrere Anhalteversuche zunächst ignoriert und versucht hatte, sich einer Kontrolle zu entziehen, gelang es den Beamten schließlich, den 44-Jährigen an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach zu stoppen. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann betrunken hinter dem Steuer saß. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährdet.