Ein Unbekannter hat in Ditzingen ein Auto über eine gesamte Fahrzeugseite zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Täter hat im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, die rechte Seite des VW beschädigt, der in der Breslauer Straße in der Kernstadt am Straßenrand abgestellt war.