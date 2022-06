Ditzingen Arbeiter hängen in großer Höhe fest

Aus ungeklärter Ursache hatte sich bei Arbeiten an einer Industriehalle in der Trumpfstraße in Ditzingen der Arm einer Teleskopbühne gedreht, der Arbeitskorb der beiden Männer kippte dadurch um deutlich mehr 90 Grad zur Seite. Die beiden Arbeiter waren laut der dem Sprecher der Ditzinger Feuerwehr ordnungsgemäß mit Gurten gesichert, sie konnten sich dadurch am Korb festhalten und warteten auf Hilfe.