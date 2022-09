Ditib-Moschee in Leonberg Der Umbau soll im Oktober starten

Nur das Innere wird verändert

In Kürze soll mit dem Roten Punkt auch die Baufreigabe kommen. „Ich denke, dass wir Anfang Oktober mit dem Umbau starten können. Wir verändern nur das Innere, ein Minarett oder einen Gebetsruf nach außen wird es nicht geben“, meint Köksal. Das wäre baurechtlich ohnehin nicht zulässig. Die Mitglieder sollen die Parkmöglichkeiten in den städtischen Tiefgaragen nutzen. „Darauf werden wir sie aufmerksam machen.“

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Moschee in Hemmingen Das Minarett soll höher werden Die Moschee im Hemminger Gewerbegebiet verändert wohl erneut ihr Gesicht. Im Ort herrscht Unmut ob des Vorgehens der Muslime.

Den beiden Vorstandsmitgliedern ist Kommunikation nach außen sehr wichtig. Umso mehr, als nach Bekanntwerden der Umzugspläne bereits Beschimpfungen in den sozialen Netzwerken im Umlauf waren. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein, sind politisch unabhängig und schon seit 33 Jahren in Leonberg, unsere Mitglieder kommen aus der gesamten Leonberger Region zu uns“, sagt Mehmet Köksal, der als Software-Entwickler arbeitet. Sein Vater kam in den 1970er-Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland und baute sich hier eine Existenz für seine Familie auf. Die Frau folgte mit den Kindern einige Jahre später nach.

„Das wird alles aufgebauscht“

Die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion, kurz Ditib genannt, ist der größte Islamverband in Deutschland. Er untersteht der Leitung, Kontrolle sowie auch der Aufsicht der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet. Diese wiederum ist dem Präsidenten der Türkei direkt unterstellt. Deshalb wird Ditib oft als verlängerter Arm Erdogans ins Gespräch gebracht. Zumal das türkische Religionsministerium seine Imame, die türkische Staatsbeamte sind und von der Türkei bezahlt werden, in die deutschen Moscheen entsendet. Ditib ist umstritten, aber nicht verboten.

„Das wird alles in den Medien aufgebauscht“, sagt Nevzat Otlu, „wir wollen nur unsere Religion ausüben und tun auch was für die Gesellschaft.“ Jugendarbeit, soziale Aktivitäten, die Kinder kommen zur Nachhilfe in die Ditib-Räume, ab sofort gibt es auch wieder eine Folklore-Gruppe, die samstags in der Georgii-Halle Platz findet. Kritik gegenüber ihrer Gemeinde können sie nicht nachvollziehen.

Gebete fünfmal am Tag

Gebetet wird mit dem Imam fünfmal am Tag zu festgesetzten Zeiten. „Die Räume stehen offen, wer Zeit hat, kommt.“ Nur das Freitagsgebet um die frühe Mittagszeit sollten die Muslime unbedingt einhalten. „Das ist unser Hauptgebet, zu dem auch viele Mitglieder kommen“, sagt Otlu. Anfangs hatten die Leonberger Vereinsmitglieder selbst Bedenken, mit ihren Räumen mitten in die Stadt zu ziehen. In einen Gebäudekomplex mit 24 Wohneinheiten. „Mittlerweile finden wir das gut, weil es die Stadt belebt, doch wir haben das Gefühl, dass wir von vielen gar nicht erwünscht sind. Wir bekommen Anfragen wie etwa, ob wir Leichen in unseren Räume aufbahren. Wir sind doch kein Leichenhaus“, sagt Nevzat Otlu.

Der Verein ist um Offenheit bemüht, würde sich freuen, wenn Menschen mit ihren Bedenken persönlich auf den Vorstand zugehen würden. Eine Möglichkeit bietet sich beispielsweise beim Tag der offenen Tür in der Berliner Straße am 3. Oktober von 13 Uhr bis 16 Uhr.