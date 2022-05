In der Diskussion bestand grundsätzlich Einigkeit über das Vorhaben, seine Person und sein Werk in Erinnerung zu halten. Gleichwohl waren nicht alle einig mit den Antragstellern, eine Gedenktafel an einem Gebäude anzubringen, das zwar an derselben Stelle wie das Geburtshaus steht, aber eben nicht Kochers Geburtshaus selbst ist. Ulrike Sautter (Grüne) plädierte dafür, mit einer Tafel an der Konrad-Kocher-Schule auf den Namensgeber hinzuweisen. Dem hielt Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) entgegen, dass in absehbarer Zeit zwei Grundschulen am Standort Konrad-Kocher-Schule zusammengelegt würden, man sich also grundsätzlich Gedanken machen müsste über einen Namen der fusionierten Schule.