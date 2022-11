Diskussion um erneuerbare Energien Hier kann sich Renningen Windräder vorstellen

Immer zwei Kommunen betroffen

„Wir haben schon mit unseren Nachbarn gesprochen“, so Faißt. Denn in den Suchraumskizzen des Regionalplans sind als geeignete Flächen für Windräder fast ausschließlich Bereiche an den Markungsgrenzen ausgewiesen. Von etwaigen Anlagen seien also immer zwei Gemeinden betroffen. Und in jedem Fall wolle man die Nachbarkommunen bei den Entscheidungen mitnehmen und nicht vor den Kopf stoßen.