Diskussion um 5G Ditzingen will nicht zum Funkloch werden

Die 80-Jährige, die nicht namentlich in der Zeitung genannt werden will, war vor etlichen Jahren gerade von Rutesheim weggezogen, sie litt gesundheitlich, ohne definitiv zu wissen, woran. In Gerlingen kamen die Beschwerden wieder. Viel Zeit verging, viele Arztbesuche bedurfte es, um herauszufinden, dass sie sensibel auf Mobilfunkstrahlung reagiert. Es sei, als trage sie eine zweite Haut, die ihren Körper zusammenpresse, beschreibt sie das Gefühl. Sie kann mit der Situation umgehen, seit sie einige Schutzvorkehrungen in ihrer Wohnung getroffen hat. Sie hat W-Lan, ein Handy aber besitzt sie nach wie vor nicht. Sie brauche es nicht, warum also sollte sie sich unnötig belasten, fragt sie. Die Mobilfunkstrahlung existiere, auch wenn die Belastung nicht die Grenzwerte übersteige. Wie stark die Strahlung sein darf ist in der Bundesimmissionsschutzverordnung geregelt.