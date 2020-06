Diskussion im Gemeinderat Im Heimsheimer Stadtkern muss etwas passieren

Ganz im Zeichen von Corona stand die erste Präsenzsitzung des Gemeinderats seit Februar. Damals hatte man einstimmig beschlossen, in Sachen Stadtkernentwicklung weitere Schritte zu gehen. Die Verwaltung war beauftragt worden, im ersten Entwicklungsabschnitt die Freiraumplanung zu forcieren, einen Neugestaltungsplan und Gestaltungsrichtlinien auszuarbeiten sowie eine Machbarkeitsstudie für den sogenannten „Lunapark“ durchzuführen. Insgesamt waren dafür Planungskosten in Höhe von rund 117 000 Euro vorgesehen. Die Vergabe der Arbeiten an das Stuttgarter Architekturbüro ARP durch den Gemeinderat sollte eigentlich nur eine Formsache sein.