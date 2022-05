Digitalisierung in Hemmingen Klicks ersparen den Behördengang

Die Terminvereinbarung seit dem Beginn der Coronapandemie, vorrangig in den publikumsintensiven Ämtern, hat sich bewährt, weshalb die Gemeinde daran festhält. So hätten alle Beteiligten Planungssicherheit, sagt der Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU), als er über den Stand der Digitalisierung berichtet. Dies hat die CDU beantragt. „Außerdem ist sichergestellt, dass die Warte- und Bearbeitungszeit so kurz wie möglich gehalten wird.“ Der Rathauschef kündigte an, den Service der Online-Terminvereinbarung Schritt für Schritt auszubauen.