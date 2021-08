Digitalisierung im Kreis Böblingen Die Schulen hinken hinterher

Die Digitalisierung von Schulen ist insbesondere durch die Corona Pandemie in den Mittelpunkt gerückt – sie ist ein elementarer Bestandteil zur Gewährleistung einer hohen Bildungsqualität in Baden-Württemberg“, erklärt der Landtagsabgeordnete Hans Dieter Scheerer aus Weil der Stadt. Doch der Digitalisierungsprozess schreite viel zu langsam voran, in Deutschland, aber gerade auch in Baden-Württemberg, kritisiert er. Zum einen sei dies eine Sache des Budgets, zum anderen liege das Problem in der mangelnden Handlungsbereitschaft der grün-schwarzen Regierung, so der FDP-Mann.