Digitalisierung an Schulen 390 neue Tablets für Leonbergs Lehrer

Corona beschleunigt Digitalisierung

Egal, in welcher Form nach den Sommerferien in den Schulen unterrichtet wird: Sandra Heyn, die Schulleiterin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Leonberg, ist überglücklich, dass alle Lehrkräfte der Leonberger Schulen in städtischer Trägerschaft künftig mit neuen iPads von Apple ausgestattet sind. „Corona hat die Digitalisierung beschleunigt, und mit diesen Tablets ist künftig alles viel komfortabler, man muss nichts mehr auf den Stick laden und den Computer ewig hochladen“, sagte Heyn, die unter anderem Mathematik unterrichtet und ihren Klassen gerne mal die alten einfachen mechanischen Rechenhilfsmittel wie den Abakus oder den Rechenschieber erklärt.