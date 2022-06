Digitalisierung Abschaltung des Internets fordert Schulen

Fristen einhalten

Aktuell steht nun Ende Juli, so BelWü, neben der „Einstellung Unterstützung E-Mailserver im lokalen Netz der Schule“ auch die „Einstellung Anbindung pädagogisches Netz beziehungsweise Schulverwaltungsnetz über DSL/Kabel“ bevor. „Wir müssen die von BelWü gesetzten Fristen einhalten“, erklärt Greuter. Ansonsten, so versichert der zuständige Experte in der Gerlinger Stadtverwaltung, würden die Schulen bald ohne Homepage, E-Mail-Adresse oder Datenablage dastehen.

Gleichzeitig müssen in Gerlingen bis Ende Juni auch die Schulkarteien auf die sogenannte Amtliche Schulverwaltung Baden-Württemberg (ASV-BW) umgestellt werden. Hiermit können Lehrer zukünftig beispielsweise datenschutzkonform Noten von Zuhause direkt in das System übertragen.

Anbindung ans Glasfasernetz

Meistern muss Gerlingen im Rahmen des Digitalpakts auch die Anbindung der Schulen ans Glasfasernetz, den Aufbau eines internen Schulverwaltungsnetzes und die Versorgung der Schulgebäude mit WLAN. Glasfaser fehlt bislang in drei von fünf Gerlinger Schulgebäuden. Ausgestattet werden die Schulen außerdem mit digitalen Tafelsystemen und weiteren neuen mobilen Endgeräten. Auch die Erarbeitung eines eigenen Supportkonzepts für digitale Geräte steht aus.

Insgesamt werden in Gerlingen für die Umsetzung des Digitalpakts sowie der Zusatzprogramme, die schnelle Lösungen liefern sollen, mehr als 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Rund 80 Prozent davon übernimmt der Bund. Obwohl die Anträge bereits im März versendet wurden, wartet Gerlingen noch auf den Förderbescheid.

Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) betonte derweil, dass der Umfang der anstehenden Aufgaben gewaltig sei: Gerlingen werde am Ende an den Schulen eine IT-Struktur betreiben, die drei Mal so groß ist wie die der Stadtverwaltung.