Fünf Verkehrs- beziehungsweise Baustellenschilder sind in Schafhausen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die bislang unbekannten Täter zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, an einer eingerichteten Vollsperrung in der Döffinger Straße zu.