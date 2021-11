Ein Anwohner, der durch den Explosionsknall geweckt wurde, erkannte zwei Männer, die an dem Automaten hantierten, anschließend in das Auto eines Komplizen stiegen und über den angrenzenden Kreisverkehr in Richtung der Autobahn 8 flüchteten. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich nach Angaben der Polizei um einen größeren, dunklen Kombi-Pkw handeln. Wie viel Geld den Tätern in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest.