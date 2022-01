Diebstahl in Renningen Unbekannte brechen geparkten VW auf

Renningen - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, in Renningen einen VW aufgebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein, der am Fahrbahnrand in der Heimsheimer Straße geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie Lebensmittel, Kleidung sowie zwei Lampen. Alle Gegenstände lagen auf dem Beifahrersitz. Anschließend flüchteten die Täter mutmaßlich zu Fuß in Richtung Ortsmitte.