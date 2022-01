Diebstahl in Hirschlanden Plötzlich war die gelbe Ortstafel verschwunden

Ortsvorsteherin bemerkt das Fehlen zuerst

Bereits Mitte November ist den Einwohnern von Hirschlanden ein Ortsschild abhandengekommen. Das berichtet Barbara Radtke, die Ortsvorsteherin in dem Stadtteil von Ditzingen. Sie hat mit großem Interesse die Berichterstattung über die verschwundene Höfinger Ortstafel verfolgt und sich sofort wieder an einen Vorfall vor wenigen Monaten in Hirschlanden erinnert. „Das Ortsschild in der Seestraße hatte sich quasi über Nacht in Luft aufgelöst und ist nie wieder aufgetaucht“, sagt Radtke.