Gerlingen - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr, zwei hochwertige Fahrräder aus einer verschlossenen Sammeltiefgarage in der Gerlinger Ortsmitte gestohlen. Die Täter hebelten laut Polizei von einem offenen Nachbarstellplatz aus den Trennzaun auf und gelangten so an die beiden Fahrräder.