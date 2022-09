Unbekannte haben in Gerlingen ein Pedelec gestohlen. Die Tat muss laut der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag geschehen sein. Das Pedelec stand in einem Carport in der Otto-Schöpfer-Straße und war mit einem Kettenschloss gesichert. Es hat einen Wert von rund 3000 Euro.