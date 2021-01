Die Zeit im Eichenhof läuft ab Waldhaus-Wohngruppe sucht neues Zuhause

In dem weiträumigen Eichenhof erleben die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Betreuern einen Alltag, in dem sie sich voll entfalten und wohlfühlen können. „Allen Beteiligten ist bewusst, dass eine Wohngruppe wie der Eichenhof das elterliche Zuhause nicht ersetzen kann“, sagen die Verantwortlichen. „Dennoch gelingt es dem Eichenhof seit Jahren, mit seinen Gegebenheiten einen sicheren Ort zu schaffen, der ein Daheim auf Zeit ist“, ist sich Michael Weinmann sicher. Der Anspruch des Jugendhilfeträgers ist es, jedem Kind und jedem Jugendlichen ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen, welches nach dessen Wünschen und Vorstellungen gestaltet werden kann. Dies ist eine wichtige Voraussetzung bei der Suche nach einer Immobilie in der Umgebung.