Die Wiederentdeckung des Schlafmohns Ein zuweilen betäubender Genuss

Weitere Höfe kommen hinzu

Doch dabei blieb es nicht, auch andere Höfe kamen hinzu. „Es ist oft so, dass die Größe seines Hofes für einen Landwirt zu groß ist, um die Arbeit zu bewältigen, er andererseits aber für einen weiteren Mitarbeiter zu klein ist“, schildert Gerd Schonder das Dilemma. So traten von 2005 bis 2014 sieben weitere Gesellschafter – darunter einige mit geschichtsträchtigen Namen (Leutrum, Horsch, Berlichingen, Hohenlohe, Haffelder, Leiningen und Zeppelin) – mit ihren Hofgütern, Domänen und Betrieben der Gemeinschaft bei. Somit vergrößerte sich die bewirtschaftete Fläche bis zum Jahr 2014 auf 1800 Hektar.

Und die Entwicklung hielt an. Bereits lange vor Gründung der BG Neuhof bestand eine enge Zusammenarbeit mit der Betriebsgemeinschaft Sieglin, Melchior Ehmann in Ohrnberg-Ruckartshausen. Diese mündete im Sommer 2016 schließlich in deren Beitritt zur BG Neuhof. Nunmehr bewirtschaften insgesamt 13 Familien mit ihren Betrieben rund 2200 Hektar Ackerland. Heute produziert die BG Neuhof Getreide, Zuckerrüben, Raps, Mais und Erbsen. Des Weiteren wird auf 200 Hektar die anspruchsvolle Saatgutvermehrung betrieben.

Schlafmohn als weitere Kultur

Jetzt ist auch der Schlafmohn als weitere Kultur auf den Äckern der BG dazugekommen. „Im Vorjahr haben wir einen Versuch auf einer kleinen Fläche gestartet“, schildert Gerd Schonder. Warum Mohn? Die bunt blühende Pflanze war früher aus keinem Bauerngarten wegzudenken. Hausfrauen und Bäcker schätzten und schätzen die ölhaltigen, angenehm und nussig duftenden Samen, um Mohnstriezel, Mohnschnecken, Brötchen, Germknödel und vieles mehr auf den Tisch zu zaubern.

Mohn zählt wegen seiner Wirkstoffe zu den ältesten Heilpflanzen. Sein Anbau ist mehr als 5000 Jahre vor Christus nachgewiesen. Aus ihm wurde eines der ersten Schmerzmittel der Menschheit gewonnen, denn der Schlafmohn wird auch zur Gewinnung von Opium angebaut. Das im Arznei-Mohn enthaltene Alkaloid Thebain ist Ausgangsstoff zur Herstellung von Opioiden und somit von Rauschmitteln.

Allerdings wurde die Mohnproduktion in der Bundesrepublik Deutschland verboten, in der ehemaligen DDR war sie bis zur Wiedervereinigung weiterhin möglich. Der Mohnanbau fand hierzulande nämlich Eingang ins Betäubungsmittelrecht. Sogar wer ihn im Garten anbaut, macht sich strafbar. Der Anbau ist genehmigungspflichtig, auch als Zierpflanze, und stellt bei nicht vorhandener Genehmigung einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dar. Dieser kann mit bis zu fünf Jahren Haft oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.

Nichts geht ohne Genehmigung

Auch der private Anbau auf Kleinstflächen fällt unter diese Genehmigungspflicht. Nur zwei morphinarme Sorten haben eine Zulassung für den deutschen Anbau. Die Anbaugenehmigung kostet für landwirtschaftliche Betriebe 240 Euro, für wissenschaftliche Einrichtungen 190 Euro. Wer Mohn trotzdem in seinem Hausgarten anbauen will, muss sich an die Bundesopiumstelle wenden und für 95 Euro eine Erlaubnis beantragen, die lediglich für maximal zehn Quadratmeter und drei Jahre erteilt wird.

Also warum steigt die BG Neuhof in den Mohnanbau ein? „Jährlich werden mehr als 6000 Tonnen Schlafmohnsamen in Deutschland verarbeitet, und davon gerade mal 200 Tonnen hierzulande produziert“, sagt Gerd Schonder. Das meiste kommt aus Tschechien, Ungarn, China und der Türkei. „Wer sich regionale Produkte auf die Fahne schreibt, soll auch beim Mohn die Möglichkeit haben, obwohl das für uns mit reichlich Bürokratie verbunden ist“, argumentiert der 47-Jährige. Weil Deutschland dabei den strengsten Morphingrenzwert hat, wird nur die Sorte „Zeno Morphex“ angebaut. Denn beim Drusch gelangen auch grüne Pflanzenteile mit in die Maschine. Und weil der Pflanzensaft von gewöhnlichen Sorten besonders viel Thebain enthält, kann es schon vorkommen, dass Chargen aus dem Ausland sogar abgelehnt oder zusätzlich gewaschen werden müssen.

Von ihren Mohnfeldern erhoffen sich die Produzenten der BG einen Ertrag von etwas mehr als einer Tonne Mohnsamen pro Hektar. Das große Geld lässt sich damit wohl nicht machen, denn die Bäcker hierzulande bezahlen bei ihrem Fachgroßhandel etwa 3,50 Euro pro Kilogramm. Weil den Mitgliedern der Gedanke der regionalen Produktion aber wichtig ist, bauen sie den Mohn trotzdem an.

Vermerkten über Mönsheimer Mühle

„Vermarkten werden wir ihn über die Mönsheimer Mühle“, berichtet Geschäftsführer Gerd Schonder. „Und alle, die dann in Leonberg und Rutesheim Spezialitäten mit Mohn von der Bäckerei von Rainer Zachert kaufen, bekommen unseren Mohn. Denn der Bäckermeister aus dem Ramtel wird auch mit Mehl, das aus Getreide von unseren Feldern gemahlen wird, von der Mönsheimer Mühle beliefert“, sagt er.

Die Kooperation ist für die 13 Partner der BG Neuhof ein wichtige Voraussetzung. So sind sie Mitglieder im Maschinenring Hohenlohe und in einer Rode- und Abfuhrgemeinschaft für Zuckerrüben. Auch in der Interessengemeinschaft Schöntaler Bioenergie sind sie aktiv. Darüber hinaus arbeiten sie mit einigen tierhaltenden Betrieben in der Region bei der Aufnahme von organischen Düngern zusammen.

„Durch die enge Zusammenarbeit im Bereich Ackerbau sind für einige Gesellschafter Freiräume entstanden, um sich intensiver um schon vorhandene oder neu entwickelte Betriebsteile zu kümmern“, schildert Gerd Schonder. Die Gesellschafter der BG Neuhof haben heute einen bunten Strauß an unternehmerischen Tätigkeiten am Laufen.

So bieten sie als Küche mit Herz Kuchen im Glas, Tarte au Chocolat oder Müsli an. Andere halten ihre Jahrhunderte alten Schlösser für Familien- und Firmenfeste sowie für Tagungen und Betriebsfeiern bereit. Frauen sind als Märchen-Erzählerinnen, Puppenspielerinnen und Märchen-Meditationsleiterinnen unterwegs. Andere fertigen in Handarbeit nachhaltige Taschen und Geldbeutel ohne Plastik an. Weinbauern in der 27. Familiengeneration haben mehr Freiraum, um sich um die edlen Tropfen zu kümmern. Ein anderes BG-Mitglied wiederum bietet im Ruheforst eine Alternative zu den herkömmlichen Bestattungsformen an. Denn für viele ist es ein schöner und beruhigender Gedanke, die letzte Ruhe in der natürlichen Umgebung des Waldes zu finden.

Mehr Freiraum für andere Standbeine

Aber die Gesellschafter der BG Neuhof müssen sich auch den neuen Herausforderungen stellen, wie Gerd Schonder am Beispiel des Hofgut Mauer schildert. Dort hatte er seine Ausbildung gestartet.

Von der württembergischen Realaufteilung nicht betroffen hat das Gut bei Korntal-Münchingen, wo unter anderem der Inhalt der Biotonnen des Kreises Ludwigsburg verarbeitet wird, eine Besonderheit: zwei Bodenschläge von jeweils 52 Hektar Größe. Nur einen größeren mit etwa 70 Hektar gibt es im Land bei Tübingen. „Diese Flächen waren ideal, um Rollrasen anzubauen“, sagt Gerd Schonder.

„Waren, weil uns der Klimawandel eingeholt hat“, schildert er. 15 Jahre lief es gut, aber im Frühjahr 2019 wurde die letzte Rasenrolle abgeschält. Die warmen, trockenen Sommer haben das Aus herbeigeführt. „Es ist unethisch und unwirtschaftlich, kostbares Trinkwasser für einen möglichst grünen Rasen zu verwenden“, erläutert er den Beweggrund.