Die „Sportwelt“ ist eröffnet Manche Ideen gingen ans finanzielle Limit

„Sport verbindet uns auch in schwierigen Zeiten, und es ist gut, ihn zu fördern“, erklärte Martin Georg Cohn. Was bei dem Streit um die 770 000 Euro nicht geklappt habe, werde man klarstellen – „versprochen ist versprochen“. Es werde kein Konflikt zwischen Stadt und Verein übrig bleiben. „Zwischen uns war kein Platz und wird keiner sein“, kündigte er einen Schulterschluss an. Alle Menschen könnten nach Corona Sport gut gebrauchen.