Die Schlegler aus Heimsheim Neue Jugendgruppe und erneuerter Keller

„Ja!“, ganz in den Kampf versunken und die nagelneuen Übungsschwerter aus Schaumstoff fest in der Hand, ist ein halbes Dutzend Mini-Ritter auf dem Schlosshof des „Kastens“ in Heimsheim in ihr Spiel vertieft. Der Kasten, das ist das Schleglerschloss, und die fünf Ritter in spe sind Anwärter für die erste Jugendgruppe des Mittelaltervereins „Die Schlegler“ Im Schlossgarten mitten in Heimsheim konnten interessierte Kinder am Samstag ins Mittelalter schnuppern und sich beim Bogenschießen, Schwertkampf und in der Herstellung damaliger Ausrüstungsgegenstände ausprobieren.