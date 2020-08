Die Pleitewelle rollt Körner Druck steht vor dem Aus

Böblingen - Unablässig wummert das Notstromaggregat im Hof. Die Firma Körner Druck in Sindelfingen-Maichingen ist bankrott, ebenso ihre Schwesterfirma J. Fink in Ostfildern-Kemnat. Strom und Gas in Maichingen sind abgestellt, also muss der Generator die letzten noch laufenden Computer der Firma mit Strom speisen, die von den letzten etwa fünf Mitarbeitern bedient werden, die noch vor Ort sind, wie der Betriebsratsvorsitzende Victor Pataco, berichtet.