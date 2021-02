Über die 3. Liga entscheidet der DHB

Über einen eventuellen Auf- und Abstieg in beziehungsweise aus der 3. Bundesliga ist noch nicht entschieden. Deren Austragung liegt in der Verantwortung des Deutschen Handballbundes (DHB). Ebenso wird in der Altersklasse der B-Jugend noch auf Entscheidungen des DHB gewartet. Sollte der DHB an der Ausspielung der Deutschen Meisterschaft in der B-Jugend festhalten, müssen hierfür Teilnehmer aus der BWOL gemeldet werden.