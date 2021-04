Die Bundesnotbremse greift Schulen und Kitas sind ab Montag dicht

Bundesnotbremse in Kraft

Zuvor war die sogenannte Bundesnotbremse in Kraft getreten. Diese regelt in ganz Deutschland einheitlich, ab welcher Inzidenz bestimmte Bereiche geschlossen oder geöffnet werden. Für Schulen und Kindertagesstätten wurde der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz auf 165 festgelegt. Und der wurde im Kreis Böblingen nun drei Mal in Folge überschritten. Das bedeutet, dass die Schulen im gesamten Kreis von Montag an keinen Wechselunterricht mehr abhalten dürfen. Auch Kitas bieten nur noch Notbetreuung an.