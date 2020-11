Die Buchen leiden Mönsheimer Symbolbaum geht in die Knie

„Eine Situation wie derzeit habe ich in meinen 25 Jahren noch nicht erlebt“, sagte Uli Schiz in seinem Bericht vor dem Gemeinderat. Er betreut als kommunaler Revierförster die Wälder der Gemeinden Mönsheim und Niefern-Öschelbronn. Das dritte Jahr in Folge sei es viel zu warm und zu trocken gewesen. „Dass die Buche einmal so leidet, hätte man nicht gedacht“, so Schiz. Dabei wies er auf eine regionale Besonderheit hin: Nicht alle Gebiete seien offenbar von dem Buchensterben gleichermaßen betroffen. Auffallend sei, dass in dieser Region besonders ein Streifen von Wiernsheim über Mönsheim und weiter bis hin nach Sindelfingen und Böblingen betroffen sei, während es anderswo nicht so schlimm sei. Das hänge wohl mit der Verteilung der Niederschläge zusammen. „Es wird deutlich mehr Totholz geben“, kündigte der Förster bei der Vorstellung des Plans für das Forstwirtschaftsjahr 2021 an. Da brauche es keine besonderen Maßnahmen für das Alt- und Totholzkonzept.