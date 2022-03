Diakonie der Brüdergemeinde hilft Nicht nur ein Dach über dem Kopf für 20 Flüchtlinge

Lesen Sie aus unserem Angebot: Flüchtlinge sollen in Sporthallen unterkommen

Zehn Erwachsene und zehn Kinder sind nun da. Was prägt die Atmosphäre?

Es ist viel Unsicherheit da, Verzweiflung. Viele wissen nicht, was mit ihren Angehörigen passiert ist, sie wollen eigentlich zurück, ihr Land aufbauen, ihre Familie sehen. Eine junge Frau hat neun Geschwister, sechs sind in der Ukraine, drei in Deutschland. Sie versuchen, sich hier zu orientieren. Zugleich möchten die Menschen eine Perspektive haben, aber diese haben sie einfach nicht.

Mit Geld ist vieles nicht getan.

Die Hilfen kommen aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Die Übersetzung macht eine Ehrenamtliche aus Stuttgart. Zugleich haben wir entdeckt, dass eine unserer Verwaltungskräfte Russisch spricht. Die Hauswirtschaftsleiterin hat geschaut, was in der Gefriertruhe ist - alle tragen dazu bei, was sie können. Das ist ein schönes Gefühl.

Die Diakonie nimmt nicht das erste Mal Flüchtlinge auf. Was ist nun anders?

Wir selbst haben ein hohes Bedürfnis, uns einzubringen, uns damit auseinanderzusetzen, dass der Krieg so nahe ist. Es ist eine Form sich zu schützen – oder auch zu wehren. Außerdem können wir annehmen, dass diese Personen aus einem Land kommen, das uns näher ist als Afghanistan oder Syrien. Dadurch kann man sich leichter reinversetzen, das macht viel aus.

Auch die Gruppenzusammensetzung ist eine andere.

In der ersten Fluchtbewegung waren es oft Einzelne, auch unbegleitete Minderjährige. Nun sind die wenigsten allein, Kinder haben Bezugspersonen, sie kommen aus derselben Kultur. Es sind nicht nur 15- bis 17-Jährige, auch jene, die für ihr Leben Verantwortung getragen haben: ein Opa, Mütter, Tanten.

Wie geht es nun weiter?

Ich habe die Stadt gebeten, ein Koordinationsteam aufzubauen. In der letzten Flüchtlingskrise war ich in Remseck am Neckar und habe als Fachbereichsleiterin den Arbeitskreis Asyl mit aufgebaut. Da hat man gelernt, dass man zusammenwirken muss, um sich zu ergänzen.

Und darüber hinaus?

Die Flüchtlinge brauchen zum einen Fachkräfte, die gelernt haben, mit traumatisierten Menschen umzugehen. Wir müssen uns zudem vernetzen, mit viel mehr Elan als letztes Mal. Wir brauchen die Ehrenamtlichen, weil sie Türöffner sind in die Gesellschaft hinein. Es brauchen aber nicht nur für die Ukrainer professionelle Begleitung, auch die Ehrenamtlichen benötigen sie. Menschen die sich in der ersten Fluchtbewegung stark engagiert haben, jetzt wieder helfen, können in eine Form von Retraumatisierung kommen, weil eventuell hochkommt, was damals nicht verarbeitet wurde. Sie können selbst über Erzählungen von Menschen Traumata erleben. Das wollen wir vermeiden.

Inwiefern?

Wenn man unvorbereitet von emotionalen Überforderungssituationen getroffen wird, weil sich Ihnen jemand öffnet und erzählt, können Sie so verunsichert werden, dass es auch für Sie als Helfer wie eine Traumatisierung wirkt.

Die Fachleute kosten.

Es wird viel organisiert, aber bei uns kam noch nichts an, wir bekommen kein Geld. Sind die Flüchtlinge gemeldet, erhalten sie Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch. Wir schauen, dass wir von Aktion Mensch Geld bekommen. Eine Weile kann man einen Rucksack tragen, der zu schwer ist, dann nicht mehr. Aber wir können uns nicht vorstellen, die Hände in den Schoß zu legen. Wir sind eine christliche Organisation, für uns ist das undenkbar.

An der Spitze der Diakonie der evangelischen Brüdergemeinde

Die Diakonie

Die Diakonie der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal wird seit vergangenen Sommer von zwei Geschäftsführern geleitet, dem langjährigen Amtsinhaber Veit-Michael Glatzle sowie Jutta Arndt. Sie unterhält mit insgesamt rund 650 Mitarbeitern mehrere Einrichtungen der Alten- und Jugendhilfe, Kindertageseinrichtungen, einen Schulbauernhof sowie offene Betreuungsangebote und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) für Kinder und Jugendliche. Hauptstandorte sind Korntal und Wilhelmsdorf bei Ravensburg

Die Geschäftsführerin

Jutta Arndt ist Sozialarbeiterin und verfügt über einen Master-Abschluss in Organisationsentwicklung. Ehe die damals 59-Jährige vergangenes Jahr nach Korntal wechselte, war sie Geschäftsführerin des Vereins für Internationale Jugendarbeit in Stuttgart, zuvor Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung von Remseck am Neckar.